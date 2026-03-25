В Шатуре провели тренировочную эвакуацию во дворце спорта

Тренировочная эвакуация прошла 25 марта во Дворце спорта «Шатура» в муниципальном округе Шатура. Из здания организованно вывели более 30 сотрудников и посетителей, после чего условное возгорание ликвидировали пожарные расчеты. Учение состоялось по поручению губернатора Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По легенде, в подвальном помещении дворца спорта произошло возгорание. После сигнала тревоги персонал задействовал систему оповещения и обеспечил организованный выход людей из здания. Всего эвакуировали более 30 человек.

На место условного происшествия прибыли пожарные расчеты. В тренировке участвовали пять сотрудников ПСЧ-33 совместно с персоналом объекта. Специалисты проверили исправность систем противопожарной защиты и отработали взаимодействие с экстренными службами.

«Мы проверили работоспособность системы противопожарной защиты объекта и оперативно ликвидировали условное возгорание. Персонал отработал четко, эвакуация прошла без паники и задержек», — пояснил главный государственный инспектор муниципального округа Шатура по пожарному надзору Виталий Котлов.

По итогам учений комиссия выставила оценку «удовлетворительно». Подобные тренировки проходят по всему региону и направлены на повышение готовности объектов с массовым пребыванием людей к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.