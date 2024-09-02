В Шатуре прошло общегородское собрание родителей первоклассников

В корпусе «Перспектива» шатурского лицея состоялось городское родительское собрание первоклассников.

Мамам и папам учеников, которые вот-вот перешагнут пороги шатурских школ, подробно рассказали об организации и содержании учебного процесса: сколько будут длиться уроки, как будут оценивать их детей, будут ли задавать домашнее задание, какой должна быть школьная форма.

Также родителям сообщили, что для всех учеников начальной школы городского округа Шатура в течение года будут организованы бесплатные горячие завтраки.

Об условиях успешной адаптации первоклашек и их родителей к новым условиям жизни рассказала школьный психолог. Прозвучали практические советы по подготовке руки к письму, а также развитию навыков самостоятельного обучения.

Логопед объяснила родителям важность речевой готовности маленьких учеников. Своевременная диагностика и коррекция самых разных нарушений позволят успешно осваивать школьную программу. Кроме того, родителям подробно рассказали о сопровождении детей-инвалидов и особенностях их обучения. Всего за парты округа в этом учебном году сядут 852 первоклассника.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.

