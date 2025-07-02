В Шатуре прошли митинги, посвященные Дню ветеранов боевых действий

С 2009 года 1 июля в России отмечается День ветеранов боевых действий. Инициатором его создания выступило всероссийское общество «Боевое братство», к которому позже присоединились другие ветеранские организации, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.

Ветераны боевых действий — это участники военных конфликтов в Афганистане, Чечне и специальной военной операции на Украине.

В нашем округе митинги, посвященные этому празднику, прошли в Шатуре у Ангела добра и в Рошале у памятника воинам-интернационалистам.

«Это день памяти о том, как наши ребята — рядовые, сержанты, офицеры — ценой собственной жизни защищали нашу Родину и ее интересы за пределами нашей страны. Эта дата объединяет нас, ветеранов, участвовавших в разных военных конфликтах в разное время. Многие наши ребята в это время на фронте, и я уверен: победа будет за нами!» — отметил председатель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Василий Карпов.

У Ангела добра за честную службу ветеранов поблагодарил замглавы округа Сергей Пигуль.

К товарищам обратился военный комиссар муниципальных округов Шатура и Егорьевск, подполковник Рамиз Рамазанов: «На протяжении многих лет наши враги пытались нас захватить. И только благодаря таким патриотам, как вы, мы живем и процветаем. Спасибо вам за это! Хочу отметить, что двери военного комиссариата для вас всегда открыты, вы можете обращаться по любым вопросам».

Отдавая дань памяти погибшим в военных действиях, жители возложили цветы к подножию Ангела в Шатуре и к дозорно-разведывательной машине — памятнику павшим воинам в Рошале.

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