В Шатуре прошла ежегодная акция «Чистый лес»

В этот раз делали лес чище на участке около поселка Красные Луга Шатуры. Привести в порядок территорию на помощь представителям лесничеств пришли депутаты, сотрудники администрации округа, местные жители, волонтеры молодежных движений и экологических сообществ. С напутственными словами к ним обратился глава муниципального округа Николай Прилуцкий, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Не так давно у нас прошла акция «Чистый берег». Сегодня мы убираем лес. Очень рад, что у нас приживаются и развиваются такие мероприятия. Сделаем лес чистым и комфортным как для лесных жителей, так и для нас самих!» — сказал Прилуцкий.

Активисты совместно с лесничими убирали валежник, распиливали старые деревья. Чтобы гарантировать безопасность участников мероприятия, специалисты заблаговременно убрали с территории сухие и опасные деревья.

В муниципальном округе Шатура акция по очистке леса проводится уже не первый год, как и на территории всего Подмосковья. Такие акции не просто очищают лес — они призваны формировать экологическую культуру и обращать внимание людей на сохранение природы для будущих поколений.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.