В Шатуре пройдет комплексное благоустройство дворов и устройство «народных троп»

По программе комплексного благоустройства дворов асфальтируются проезды, парковки и пешеходные дорожки. В этом году такие работы проведут в двенадцати дворах муниципального округа Шатура, сообщает пресс-служба администрации округа.

Также в округе в этом году асфальтируют народные тропы — дорожки, за которые жители «голосуют ногами», прокладывая удобные для себя маршруты.

Две дорожки асфальтируют в парке пос. Шатурторф, по одной — в поселке Мишеронском, городе Шатура и селе Дмитровский Погост.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.