В Шатуре продолжается благоустройство парка

В поселке Шатуры этой весной в парке заасфальтировали «народные тропы». Теперь жители поселка не только комфортно отдыхают, но и удобно сокращают путь с одной улицы на другую. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сейчас в процессе ремонта дорожка, ведущая к памятнику Ленину», — уточнил начальник отдела благоустройства администрации муниципального округа Шатура Дмитрий Ионов.

В прошлом году по просьбам молодых родителей здесь установили современный детский игровой комплекс площадью 200 кв. метров.

«Очень рады, что парк в поселке преображается с каждым годом. И с коляской гулять теперь удобнее, и со старшим ребенком приходим на площадку почти каждый день!» — поделилась жительница поселка Светлана.

На очереди — замена памятника неизвестному солдату и мемориальных досок, создание Вечного огня и благоустройство прилегающей территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.