В Шатуре продолжается благоустройство городских пляжей

Благоустройство пляжей в муниципальном округе Шатура продолжается. На городском пляже в Рошале установили стационарные лежаки и опоры для зонтов, все конструкции надежно закреплены. Посетители пляжа могут пользоваться этими лежаками бесплатно. Накануне выходных на пляже появились и качели, сообщает пресс-служба администрации округа.

На городском пляже в Шатуре в зоне барбекю появился дополнительный мангал для общественного пользования. Дизайнерский 3d-мангал выполнен в виде кабана. Отдыхающие могут самостоятельно приготовить горячее блюдо прямо у воды.

Для семей с детьми на шатурском пляже установили детскую игровую площадку с пластиковой горкой. Игровой комплекс находится в тени, где можно спрятаться от жаркого солнца. Рядом расположили двое качелей для детей постарше.

В муниципалитете купание разрешено на пяти пляжах, где регулярно дежурят спасатели, а сотрудники Службы дорожного хозяйства и благоустройства ежедневно следят за чистотой берега.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.