В Шатуре привели в порядок 55 пожарных прудов в 2025 году

Территория муниципального округа Шатура — одно из самых пожароопасных мест Подмосковья. Это связано с близостью населенных пунктов к лесным массивам и торфяникам. Для обеспечения безопасности населения в муниципалитете имеется более 400 пожарных прудов. Работа по их содержанию — приоритетная задача местной власти, чтобы обеспечить доступ к прудам для пожарных в течение всего года, сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году в порядок привели 55 сельских противопожарных водоемов. Работы выполнялись по муниципальной программе «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2023–2027 годы.

«На территории Черустинского сектора находится 21 пруд. В этом году мы привели в порядок восемь из них: четыре в поселке Черусти, два в селе Пустоша и два в поселке Пустоши», — рассказал Валерий Савостин, руководитель Черустинского сектора.

Работа включает в себя создание беспрепятственного подъезда для пожарной машины, для чего площадку отсыпают щебнем, и расчистку пруда для удобного забора воды, а также вырубку лишней растительности. Каждый пруд оборудован соответствующими знаками: на подъездах к водоему и у самой воды.

«У нас был заброшенный пруд — заросший, весь в кустарнике, по улице шли, можно не разглядеть. За это лето вырубили растительность, прудик почистили, отсыпали площадку, все сделали очень культурно для пожарных машин», — поделилась староста села Пустоша Любовь Скалкина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что нужно продолжать очистку водоемов региона.

«Большой запрос на отдых возле водоемов, прогулок. Мы почистили большое количество водоемов», — добавил он.

Также Воробьев отметил важность после очистки продолжать поддерживать чистоту и реализовывать далее программу.