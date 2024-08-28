В Шатуре приступят к капитальному ремонту школы № 2

В наступающем учебном году приступят к капитальному ремонту школы № 2 в Шатуре. С 18 ноября ученики будут переведены в другие образовательные учреждения. Где именно и как организуют учёбу школьников, в администрации решат в ближайшее время вместе с преподавателями и родителями с учётом интересов детей, стало известно в ходе оперативного совещания в администрации горокруга Шатура.

При этом в школе в Шатурторфе заканчивают капремонт, сейчас идут последние приготовления к встрече учеников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более 30 школ после капремонта откроют в Подмосковье к 1 сентября. Необходимо также предложить механизмы внимательного набора в школы и оснащения.

«И больше 30 школ запускаем к 1 сентября. Еще будем запускать школы к 1 января. Поэтому все, что касается записи в школу, надеюсь, передали все ЦУ по особенно тем территориям, где большое количество мигрантов», — сказал губернатор.



