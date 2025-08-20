В Шатуре приступили к расчистке озера Лемешинское

В м. о. Шатура приступили к расчистке озера Лемешинское по программе «100 прудов и озер». Это озеро было выбрано жителями в 2024 году на портале «Добродел». Жители муниципалитета активно поддержали предложение властей расчистить озеро Лемешинское в поселке Мишеронский по областной программе. За водоем проголосовали более тысячи человек, сообщает пресс-служба администрации округа.

Программа расчистки озер, прудов и водоемов стартовала в регионе в 2021 году. На водных объектах реализуется целый комплекс мероприятий. Мусор со дна специалисты убирают при помощи плавучего экскаватора. Прибрежную зону очищают от строительного и бытового мусора, удаляют аварийно опасные деревья, окашивают акваторию водоема от рогоза и камыша.

В рамках этой программы не предусмотрены такие виды работ, как удаление донных отложений (ила, песка, намывов), благоустройство береговой линии и берегоукрепление.

В 2025 году реализация программы «100 прудов и озер» продолжается в Подмосковье. Планируется расчистка 20 водоемов общей площадью 300 гектаров, расположенных в 17 городских округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.