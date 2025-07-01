В Шатуре приступили к очистке пруда

В Шатуре на улице Академической приступили к очистке пруда. Работы выполняет служба дорожного хозяйства и благоустройства. Для уборки береговой линии применяется универсальный земснаряд, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Техника очистит пруд от мусора, камышей, ила, водорослей, донных минеральных отложений», — рассказал начальник участка службы дорожного хозяйства и благоустройства Василий Орлов.

Пруд на улице Академической пользуются у жителей большой популярностью. Летом здесь гуляют мамы с колясками, дети и взрослые ловят рыбу. Зимой водоем превращается в каток. На расчистку пруда уйдет пара дней. Представители коммунальных служб подчеркнули, что после завершения работ водоем преобразится. Вода насытиться кислородом, а значит, увеличатся запасы рыбы. Ранее земснаряд очистил береговую линию озера Юбилейного в Рошале и городской пляж в Шатуре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.