В Шатуре Подмосковья прошел урок мужества к юбилею Росгвардии

Сотрудники шатурского отдела вневедомственной охраны 8 марта 2026 года провели урок мужества для кадетов школы № 4 в рамках акции «Дни Росгвардии», посвященной 10-летию ведомства и 215-летию войск правопорядка, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Московской области.

Мероприятие прошло для учащихся кадетского 5 «В» класса. Сотрудники ведомства рассказали школьникам об истории создания Росгвардии, этапах ее становления и развитии за последние годы.

Отдельное внимание они уделили задачам, которые сегодня выполняют подразделения, а также роли вневедомственной охраны в обеспечении безопасности граждан и защите важных объектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.