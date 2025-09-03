В Шатуре почтили память жертв трагедии в Беслане

Траурный митинг состоялся у Ангела добра. На площади собрались школьники, депутаты, общественники, жители города. Собравшиеся вспомнили о трагических событиях в школе № 1 города Беслан 1 сентября 2004 года. Тогда во время торжественной линейки террористы захватили в заложники более 1 тыс. человек. Их удерживали в здании почти три дня. В результате теракта погибли 334 человека, из них 186 детей, сообщает пресс-служба администрации округа.

К школьникам обратился клирик Никольского храма священник Александр Боярских. Он отметил, что террористами не рождаются, ими становятся. Чтобы трагедия не повторилась, он призвал ребят следить за своим окружением, обращать внимание на идеи, которыми делятся люди, а также на свои мысли.

Погибших от рук террористов и тех, кто ценой жизни спасал заложников, вспомнили руководитель «Боевого братства» Олег Языков и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Василий Карпов.

Жители округа почтили минутой молчания память жертв одного из самых страшных терактов в современной России. К подножию Ангела добра возложили красные гвоздики.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.