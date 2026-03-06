В Шатуре пассажирам напомнили правила безопасности на железной дороге

Профилактическую акцию для пассажиров электропоездов провели 5 марта в Шатуре представители администрации округа, транспортной полиции и ОАО «РЖД». Жителям напомнили о правилах поведения на железнодорожных объектах и раздали памятки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии участвовали сотрудники администрации округа, линейного отдела полиции на станции Куровская и представители ОАО «РЖД». Основное внимание уделили профилактике травматизма на железной дороге.

По словам старшего инспектора по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции на станции Куровская Ольги Пономаренко, большинство несчастных случаев происходит из-за нарушения правил безопасности.

«Призываем граждан и родителей с детьми при приближении к железнодорожным путям внимательно смотреть по сторонам, снимать наушники и капюшон», — подчеркнула Ольга Пономаренко.

Жителям напомнили, что железная дорога является зоной повышенной опасности, где даже краткая потеря внимания может привести к трагедии. Участники акции раздавали красочные листовки и памятки, разбирали с шатурянами возможные ситуации и объясняли, как правильно вести себя на пешеходных переходах через пути.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.