В Шатуре отреставрируют памятник погибшим в годы ВОВ

Глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий осмотрел памятник воинам-шатурторфцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В юбилейный год Победы здесь запланирована масштабная реконструкция, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По завершении ремонтных работ и обновления мемориала в поселке Шатурторф засияет Вечный огонь.

Объем предстоящих работ весьма велик и требует тщательной подготовки. Необходимо не только расширить площадку и поднять постамент, но и очистить прилегающую территорию от сорной растительности. Это позволит создать более комфортные условия для тех, кто приходит почтить память героев.

Прилуцкий обратил внимание, что многие имена, высеченные на табличках, со временем стерлись и требуют тщательной реставрации. Глава округа также отметил, что следует внимательно отнестись к проекту и проработать концепцию всего мемориала.

После реконструкции памятник предстанет перед жителями в обновленном виде и станет удобным местом для организации патриотических мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации», — сказал губернатор.