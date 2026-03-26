В Шатуре обсудили благоустройство проспекта Ильича

Муниципальный форум «Управдом» прошел 25 марта в библиотеке Шатуры, где жителям рассказали о капитальном ремонте домов и продолжении работ на проспекте Ильича, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На встрече начальник отдела жилищной политики Любовь Жукова сообщила, какие многоквартирные дома вошли в региональную программу капитального ремонта. В зданиях планируют обновить фасады, заменить лифты и балконные плиты, а в большинстве МКД — отремонтировать плоские крыши. О сроках выхода подрядчиков рассказали представители областного фонда капитального ремонта Юрий Козаченко и Денис Сапронов.

«Как только установится теплая погода, бригады приступят к выполнению работ. Вся информация появится на информационных стендах. Будут указаны сроки окончания капремонта, виды работ и контакты кураторов», — пояснили представители фонда капремонта.

Отдельно участники обсудили завершение капитального ремонта проспекта Ильича. Руководитель отдела дорожной инфраструктуры Антон Никитцев сообщил, что рабочим предстоит выполнить чистовую укладку асфальта и установить ограждения. В апреле на участке должны заработать светофоры.

Начальник отдела благоустройства Дмитрий Ионов добавил, что вдоль проспекта высадят кизильник и сирень, обустроят газоны, установят скамейки и урны. В пешеходной зоне от ФОКа до памятника «Ангел добра» создадут единое досуговое пространство. Во время работ возможны временные ограничения.

Кроме того, руководитель местного отделения ассоциации председателей советов МКД Маргарита Козлова призвала управляющие компании оперативнее реагировать на обращения жителей и следить за порядком. Участникам форума также напомнили о правилах газовой безопасности и действиях при атаке БПЛА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.