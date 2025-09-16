В Шатуре обновили детскую игровую площадку и установили уличные тренажеры

Во дворе дома № 20 на улице Школьной микрорайона Керва Шатуры по просьбам жителей установили уличные тренажеры, сообщает пресс-служба администрации округа.

С другой стороны этого же дома появилась современная детская игровая площадка. В этом году за счет местного бюджета обновили пространство для игр и отдыха юных керовчан.

Площадь новой игровой площадки составляет 200 квадратных метров. Покрытие безопасное — резиновое. На площадке установлены пять новых и безопасных игровых элементов для детей в возрасте от 3 до 14 лет. Дополнена новая площадка малыми архитектурными формами: скамейками и урнами. Работы по модернизации игровой площадки были выполнены по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды».

В рамках комплексного благоустройства в этом дворе установлено освещение, обновлено асфальтовое покрытие.

В скором времени во дворе напротив появится универсальная спортивная площадка, где можно будет играть в футбол, волейбол и баскетбол. Основание для спортплощадки уже готово.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.