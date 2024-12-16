В Шатуре объявили победителя конкурса «Новогодняя витрина»

На празднике зажжения елки в Шатуре объявили имя победителя первого конкурса «Новогодняя витрина». Более десяти участников из бизнес-сообщества украшали свои торговые объекты, создавая яркие новогодние концепции, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Победителем стала индивидуальный предприниматель Алла Задзиновская, которая декорировала несколько торговых точек. Ее оригинальное решение разместить елку на потолке и создать сказочные стили, такие как Кармен и Венецианка, поразило жюри.

«О конкурсе узнала от коллег. Концепции не было. Просто хотелось создать людям праздник. Мы каждый год украшаем торговый центр. В этот раз первой мы сделали елку Кармен, потом Венецианку, затем возникла идея создать ёлку Россия, но, к сожалению, материала уже не осталось. И тогда появилась ёлка Лесная нимфа. Удивить посетителей и воплотить атмосферу сказки, нам кажется, удалось. Люди заходят и заряжаются позитивом, делают снимки в фотозоне», — рассказала Алла.

Конкурсная комиссия оценивала работы по оригинальности, художественным приемам и световому оформлению. Алла отметила, что главная цель — подарить людям праздник и создать атмосферу чудес, что ей удалось сделать с помощью различных материалов и праздничного декора.

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