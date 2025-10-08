В Шатуре на улице Энергетиков благоустроили сквер

В этом году в ходе реализации программы формирования комфортной городской среды жители муниципального округа активно участвовали в голосовании за благоустройство общественных пространств, среди прочих объектов горожане выбрали территорию между домами 29 и 30 по улице Энергетиков в Шатуре.

Благодаря этому решилась многолетняя проблема с освещением.

«По программе „Светлый город“ мы установили семь стальных опор и 14 светильников, которые направлены на обе дорожки», — рассказал начальник отдела благоустройства округа Дмитрий Ионов.

Но улучшения коснулись не только системы освещения. Также проведены работы по озеленению. Всего высажено 29 саженцев рябин, которые станут украшением территории и создадут приятную атмосферу отдыха и прогулок горожан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.