В Шатуре ликвидировали несанкционированное складирование отходов

В Шатуре на территории бывшего РТС села Дмитровский Погост, где располагается организация по производству вторичных ПВД гранул, были выявлены многочисленные нарушения по содержанию прилегающей территории площадки производственного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По поручению заместителя главы администрации городского округа Шатура Василия Косолапова сотрудники муниципального отдела экологии провели повторную выездную проверку. Осмотр земель в селе Дмитровский Погост проходил в присутствии учредителя ООО «Альянс» и представителя землепользования крестьянского хозяйства «Наумовское».

Все нарушения устранены, впредь арендатор обязуется содержать территорию в надлежащем виде, соблюдая все санитарные нормы.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.