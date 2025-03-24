В Шатуре к пожароопасному сезону подготовили 15 гидротехнических комплексов

С 20 марта в Подмосковье официально начался пожароопасный сезон из-за установившейся теплой погоды. Шатурский округ вошел в перечень территорий с повышенным риском возгораний — уже в марте здесь зафиксировали пять случаев поджога сухой травы, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

Специалисты Московской областной аварийно-восстановительной службы с середины марта мониторят состояние торфяников и водомерных постов, используя квадроциклы.

«Сейчас мы сосредоточены на противопаводковых мероприятиях. По прогнозам, из-за малоснежной зимы серьезного подъема воды в реках не ожидается. Наша ключевая цель — максимально удержать влагу в торфяниках, чтобы летом они оставались насыщенными водой и менее подверженными возгораниям», — пояснил Александр Борисов, заместитель директора службы.

С 1 мая на каждом гидротехническом комплексе развернут мобильные базы с противопожарным оборудованием. Для мониторинга обводненных территорий задействуют квадрокоптеры с тепловизорами — они оперативно выявляют задымление и очаги огня. Дополнительно на объектах будут измерять уровень влажности торфа, чтобы определить участки, требующие принудительного полива.

Шатура — один из лидеров в Подмосковье по масштабам обводнения торфяников. Здесь восстановлено около 33 тысяч гектаров, создано 15 гидротехнических комплексов, включающих:

более 300 км каналов,

свыше 200 водопропускных сооружений,

50 площадок для насосных станций,

24 накопительных водоема.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.