В Шатуре и Рошале 9 декабря установили поклонные кресты в честь Дня Героев Отечества

Поклонные кресты открыли на городских кладбищах Шатуры и Рошаля 9 декабря в День Героев Отечества. Монументы изготовили студенты и преподаватели Шатурского энергетического техникума по инициативе Центра помощи участникам СВО и ассоциации ветеранов СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Памятные кресты установили на аллее Героев шатурского кладбища и на городском кладбище в Рошале. В церемониях приняли участие представители администрации, общественники, депутаты, волонтеры и участники специальной военной операции, потерявшие боевых товарищей.

Председатель совета депутатов Дмитрий Янин выразил благодарность героям и их семьям за проявленный подвиг. Чин освящения крестов и заупокойную литию провели священники Александр Боярских в Шатуре и Артемий Ищенко в Рошале.

Священник Артемий Ищенко отметил, что крест стал символом единения и напоминанием о бойцах, которые всегда остаются в сердцах людей. Жительницы Рошаля Татьяна Хамова и Светлана Мелешина пришли на кладбище почтить память своих близких, погибших во время специальной военной операции.

Церемонии завершились возложением цветов к подножию крестов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.