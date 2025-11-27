В Шатуре еще 5 школьников получили свои первые паспорта РФ

Торжественная церемония вручения главного документа состоялась накануне в библиотечно-информационном центре округа Шатура. Первые паспорта гражданина РФ получили Тимофей Фатьянов, Глеб Пилипенко, Тамирлан Керимов, Вадим Лукин и Садриддин Тешаев. Ребятам недавно исполнилось 14 лет, сообщает пресс-служба администрации округа.

Церемония стала частью всероссийской патриотической акции «Мы — граждане России!». С важным в жизни событием школьников поздравила исполняющий обязанности руководителя Шатурского управления Татьяна Моденко.

«Достойно носите звание гражданина Российской Федерации. Желаю вам расти настоящими патриотами большой и великой страны. Никогда не останавливайтесь на достигнутом, ставьте перед собой самые амбициозные цели, и у вас все получится», — сказала Татьяна Моденко.

Вместе с паспортом ребятам вручили памятные подарки.

С получением главного документа перед школьниками открываются новые возможности. Летом, во время каникул, они смогут устроиться на первую в их жизни работу, оформить «взрослую» банковскую карту. Также ребятам станут доступны 5000 рублей, которые можно тратить на походы в кино и театры по Пушкинской карте. А еще школьники могут вступить в ряды волонтеров. Чем занимаются современные тимуровцы, ребятам рассказала амбассадор движения «Волонтеры Подмосковья» Екатерина Земскова.

Добровольцы в округе участвуют в экологических акциях, занимаются плетением маскировочных сетей, помогают в организации и проведении мероприятий, поддерживают пожилых граждан. Их миссия — добрые дела.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.