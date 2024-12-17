В Шатуре благоустраивают проспект Ильича по народной программе ЕР

На главной улице города — проспекте Ильича, сейчас активно ведутся работы. За годы эксплуатации тротуар поднялся более чем на метр, и несколько слоев покрытия наложились друг на друга.

Реконструкция главной улицы города и строительство ливневой канализации, которых жители ждали не один год, начались благодаря народной программе «Единой России».

Подрядчикам предстоит расширить дорогу до 4 полос, установить освещение и привести в порядок ливневую канализацию протяженностью почти 900 м. Будут заменены инженерные сети водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения, проходящие под дорогой.

«Реконструкция проспекта Ильича — масштабный проект. Здесь станет не только красиво, но и решится многолетняя проблема — отсутствие ливневой канализации. Реализуя задуманное, мы избавимся от надоевших гигантских луж, которые разливаются после каждого хорошего дождя так, что ни пройти, ни проехать», — отметил Янин.

Он добавил, что преобразование проспекта Ильича является для жителей городского округа Шатура одним из важнейших и крупных проектов, который задумано реализовать в ближайшее время.

«Несмотря на обстановку в стране и мире, выполнение народной программы и реализация наказов жителей будет продолжена. Средства в бюджете страны и региона в частности на эти цели предусмотрены в полном объеме», — уточнил председатель.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.