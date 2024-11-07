В Шатуре 35 объектов потребительского рынка и услуг приведут в соответствие

В г. о. Шатура завершается работа по приведению в соответствие объектов потребительского рынка и услуг. В настоящее время приведено в соответствие с требованиями Минсельхозпрода Подмосковья 17 объектов капитального строительства из 20 запланированных и 14 нестационарных торговых объектов из 15 запланированных. Перечень объектов был направлен в администрацию г. о. Шатура министерством, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Управление инвестиций и экономического развития администрации округа разработало алгоритм работы с собственниками объектов, провело заседания Штабов. Глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий утвердил Дорожные карты, благодаря чему удалось в короткие сроки получить результат в 31 отработанный объект из плановых 35.

Сотрудники профильного подразделения администрации округа регулярно проводят личные встречи с предпринимателями, предлагают новый архитектурный облик, переход на альтернативные торговые площади, рассматривают порядок узаконивания предпринимательской деятельности и изменения фасада для приведения объекта в соответствие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.