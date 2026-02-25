В Шатуре 24 февраля прошла выездная администрация

Встреча с жителями состоялась 24 февраля в городской библиотеке Шатуры. Представители администрации округа, депутаты и руководители служб ответили на личные и коллективные вопросы горожан и рассказали о планах развития на 2026 год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В начале встречи заместители главы округа и руководители профильных управлений подвели итоги проделанной работы и обозначили планы по развитию и благоустройству Шатуры в 2026 году. Начальник управления инвестиций и экономики Елена Литвинова рассказала об открытии новых торговых точек и реформировании нестационарных объектов торговли.

«Несмотря на то, что малому бизнесу сейчас непросто, в нашем городе появляются магазины в новых локациях. Заходят на нашу территорию и абсолютно новые сетевики. Людям удобно становится приобретать все необходимое рядом с домом. Что касается объектов общественного питания, то мы также видим вновь появляющиеся кафе. А вот от НТО, не отвечающих правилам торговли, продолжим избавляться, делая город красивее и уютнее», — поделилась Елена Литвинова.

Во второй части встречи жители задали волнующие их вопросы. Группа предпринимателей обратилась к первому замглавы Наталье Федоровой с просьбой определить место для сезонной торговли рассадой и излишками с огородов. Им пообещали организовать встречу с управляющим рынка для поиска решения.

«Готовы походатайствовать. Никто не заинтересован в незаконном ведении торговли в несанкционированных местах. Понимаем, что подобные сезонные товары пользуются спросом и где-то людям их нужно реализовывать», — отметила замглавы.

Также прозвучала жалоба на протечку кровли в доме №10 на улице Войкова. Начальник управления ЖКХ Александр Киреев поручил управляющей компании очистить плоскую крышу от снега и провести ремонт покрытия в теплый период. Все обращения зафиксированы: часть вопросов решена на месте, остальные взяты в работу с последующим письменным ответом заявителям.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что торговые объекты на вылетных магистралях необходимо привести в порядок.

«Еще одна тема важная, заметная для наших жителей, для всех нас — это приведение в соответствие объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на вылетных магистралях. Акцент на вылетные магистрали <…>, но не только. И в центре городов, и в прилегающих к центру микрорайонах все должно соответствовать стандарту и радовать глаз», — сказал Воробьев.