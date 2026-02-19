В Шаховском округе волонтеры расчистили снег у поликлиники

Волонтеры в Шаховском округе Подмосковья помогли коммунальным службам после обильного снегопада 19 февраля. Добровольцы расчистили тропинку к детской поликлинике и проходы к жилым домам.

После сильного снегопада, обрушившегося на Московскую область, добровольцы вышли на уборку в поселке Шаховская. Они привели в порядок тропинку к детской поликлинике на улице Комсомольской, а также расчистили проходы к подъездам и другим социально значимым объектам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что тема уборки подмосковных территорий в зимний период — сложная, однако это очень важное направление работы.

«Это значит, что, когда житель идет в школу с ребенком, ведет в детский сад сына или дочь, передвигается на автомобиле или пользуется общественным транспортом — тема уборки территории в мегаполисе весьма сложная, но это важное направление работы», — сказал Воробьев.