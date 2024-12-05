В округе Шаховская откроются 8 ледовых площадок

В городском округе Шаховская запланировано открытие восьми ледовых площадок к 25 декабря 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заливка катков будет зависеть от погодных условий: стабильная дневная температура не выше минус 5 градусов в течение пяти дней необходима для заливки хоккейных коробок. В случае более мягкой погоды сроки открытия могут быть скорректированы.

Катки будут расположены в следующих населенных пунктах: Шаховская ул. Солнечная, будет готова к приему любителей зимних видов спорта, Муриково, Степаньково, Раменье, Новоникольское, Белая Колпь, Середа и Дор. В деревне Дор будет организован отдельный каток, специально оборудованный.

Администрация Шаховского городского округа стремится обеспечить жителям активный и безопасный отдых на свежем воздухе зимой. Открытие катков зависит от погодных условий, и точные даты открытия будут объявлены дополнительно на официальном сайте администрации и в местных СМИ.

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