В Шаховской завершено обустройство трех «народных троп»

В городском округе Шаховская продолжается активная реализация программы «Пешком». С каждым годом в населенных пунктах округа все больше появляется обустроенных «народных троп». Это те дороги, которые ведут к самым нужным людям объектам инфраструктуры. Например, к школам, детским садам, поликлиникам и автобусным остановкам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сегодняшний день завершено благоустройство трех «Народных троп» в населенных пунктах Белая Колпь, Муриково и Середа. Завершается строительство четвертой — от улицы Железнодорожная до улицы Новая в поселке Шаховская.

«Наши жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а мы в свою очередь хотим, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраиваем протоптанные дорожки. Все «народные тропы» приведены к единому стандарту», — рассказал глава городского округа Шаховская Замир Гаджиев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.