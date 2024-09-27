В Шаховской запустят производство композитных полых изоляторов

сегодня в 15:40

Компания «Изолятор — полимерные изоляторы и композиты» («Изолятор-ПИК») запустит в городском округе Шаховская предприятие по выпуску композитных полых изоляторов, в том числе на сверхвысокие классы напряжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект будет реализован на земельном участке, предоставленном инвестору в аренду по программе «Земля за рубль».

Проект предусматривает строительство производственно-складского здания с административными помещениями для организации производства на земельном участке площадью 5 гектар.

Благодаря областной программе компания «Изолятор-ПИК» сможет нарастить производственные мощности и частично удовлетворить спрос на полые изоляторы на территории всей страны.

Основными потенциальными потребителями полимерных полых изоляторов являются крупные электротехнические и электроэнергетические компании.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.