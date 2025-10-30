В Шаховской запустили новую котельную

В муниципальном округе Шаховская состоялось значимое событие, которого с нетерпением ждали жители села Раменье: состоялся торжественный запуск новой блочно-модульной котельной, которая призвана обеспечить бесперебойное и качественное теплоснабжение для домов и социальных объектов населенного пункта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Этот объект инфраструктуры является ключевым для создания комфортных условий проживания. На протяжении долгого времени вопрос качественного и надежного теплоснабжения был актуальным для жителей Раменья, и его решение стало результатом планомерной работы администрации муниципального округа.

Запуск современной котельной означает не только замену устаревшего оборудования, но и значительное повышение эффективности всей системы отопления. Это позволит не только обеспечить стабильную температуру в домах, но и оптимизировать эксплуатационные расходы, что в конечном итоге скажется на качестве жизни сельчан.

«Мы понимаем, насколько важно для каждого жителя иметь тепло и уют в своем доме, особенно в холодное время года. Запуск этой котельной — это не просто техническое событие. Это шаг к повышению комфорта и уверенности наших граждан в завтрашнем дне. Мы продолжим работать над модернизацией инфраструктуры, чтобы каждый населенный пункт округа соответствовал современным стандартам жизни», — прокомментировал глава муниципального округа Гаджиев Замир Агарзаевич.

Жители села Раменье выражают благодарность за внимание к их потребностям и за успешное завершение проекта.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, одной из ключевых задач работы блока ЖКХ является отопление. В этом году в регионе было большое количество обращений жителей Подмосковья об аварийных отключениях. Чтобы не столкнуться с проблемой ненадежного теплоснабжение в следующем сезоне, в Московской области реализуется масштабная программа по обновлению сетей и котельных.

«Работы, которые ежедневно сопровождаем, контролируем, реализуется, и эта программа, уверен, уже в эту зиму, покажет себя с положительной стороны. Мы заменим 1 000 км сетей», — рассказал Воробьев.