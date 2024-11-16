В Шаховской провели встречу к 100-летию знаменитого учителя

Вера Андреевна была не просто учителем, она умело прививала детям любовь к родному краю, воспитывая чувство патриотизма и глубокого уважения к истории. Её уроки выходили за рамки стандартной школьной программы. Вера Андреевна вдохновляла детей на увлекательное изучение местной истории, организуя сбор краеведческого материала о селах Шамонино, Рыково и Семеново. Школьники с энтузиазмом собирали ценные факты, легенды и предания, глубоко проникаясь историей своей малой родины.

«Вера Андреевна была не просто учителем, она была настоящим другом и наставником. Ее уроки любви к истории и родному краю остались со мной навсегда», — рассказала директор Шаховского краеведческого музея и Почетный гражданин городского округа Татьяна Яйцова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.