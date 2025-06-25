В Шаховской продолжаются работы по благоустройству
Фото - © Администрация муниципального округа Шаховская
В муниципальном округе Шаховская полным ходом идут работы по благоустройству территории. В рамках этих мероприятий особое внимание уделяется покосу травы, что позволяет поддерживать порядок и создавать комфортные условия для жителей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Сегодня, сотрудники МБУ «Благоустройство Шаховская» провели масштабные работы по покосу травы на улице 1-я Советская. Более 200 метров улицы были приведены в порядок, а также покошена трава внутри территории, в непосредственной близости от подъездов жилых домов и детских площадок.
Регулярный покос травы — это важная составляющая благоустройства. Он не только улучшает эстетический вид населенного пункта, но и способствует созданию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, уменьшает риск распространения клещей и других насекомых, а также делает дворы более безопасными и удобными для отдыха и игр детей.
Администрация муниципального округа Шаховская призывает жителей с пониманием относиться к проводимым работам по благоустройству и соблюдать чистоту на прилегающих территориях.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.