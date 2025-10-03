В Шаховской продолжается обновление освещения в рамках проекта «Светлый город»
В муниципальном округе Шаховская продолжается реализация программы «Светлый город», направленной на модернизацию системы уличного освещения. За эту неделю было произведено замена 55 старых фонарей на современные, энергоэффективные светильники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Новые фонари установлены в следующих населенных пунктах и улицах: деревня Дор, деревня Дубранивка, село Середа, а также в Шаховской в микрорайоне ПМК, улица 1-я Советская, улица Шамонина.
Замена устаревших осветительных приборов на новые позволит значительно улучшить качество освещения на улицах и в общественных местах, повысить безопасность жителей в темное время суток, а также снизить потребление электроэнергии и затраты на ее оплату.
Администрация муниципального округа Шаховская планирует продолжить реализацию проекта «Светлый город» и в дальнейшем, охватывая все больше территорий округа.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.