В Шаховской после капитального ремонта открылся детский сад «Малыш»

Детский сад «Малыш» в Шаховской вновь начал работу после капитального ремонта, в ходе которого были обновлены помещения, установлено современное оборудование и обеспечена безопасность для 130 воспитанников, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Капитальный ремонт детского сада «Малыш» в Шаховской провели по Народной программе «Единой России» на основании обращений жителей округа. В ходе модернизации обновили и утеплили фасад здания, заменили инженерные сети, отремонтировали все помещения, установили новую мебель и оборудование, включая оснащение пищеблока. Также полностью обновили прогулочную территорию и игровые зоны.

Муниципальный координатор партпроекта «Новая школа» Наталья Афончина сообщила, что в детском саду внедрили системы безопасности и видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный регион». В учреждении работают семь дошкольных групп, включая группу для детей от полутора до трех лет.

В детском саду установили интерактивное оборудование для занятий технической направленности. Секретарь местного отделения партии, заместитель главы округа Елена Шишелина отметила, что с 2021 года в Шаховской по наказам жителей отремонтировали три детских сада и четыре школы. За последние пять лет по Народной программе «Единой России» в Подмосковье обновили 108 детских садов, а в этом году планируется капитальный ремонт еще 38 дошкольных учреждений.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность поддержки оплаты жилья новым преподавателям.

«Не было школы, в которую я бы приехал, уверен, что и главы, где не отмечалась бы важность поддержки оплаты жилья новым преподавателям, новым учителям. Мы видим, что эта статья расходов заметно растет, но без, соответственно, заботы, внимания по этому направлению, будет крайне сложно укомплектоваться качественными кадрами», — отметил Воробьев.