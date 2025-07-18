В Шаховской появится современная детская площадка

Бригада МБУ «Благоустройство Шаховская» приступила к демонтажу устаревших игровых элементов на детской площадке, расположенной в Мирном переулке. Жители района с нетерпением ждут, когда здесь появится современное и безопасное пространство для детских игр и развлечений, сообщает пресс-служба администрации округа.

Вскоре на месте старой площадки появится новый, современный игровой комплекс, отвечающий всем требованиям безопасности и комфорта. В рамках проекта запланировано: Укладка нового, безопасного покрытия, которое минимизирует риск травм при падении. Установка новых удобных лавочек и урн для создания комфортной зоны отдыха для родителей. Монтаж современного детского игрового комплекса, включающего в себя разнообразные элементы для игр и физического развития детей разных возрастов.

Администрация муниципального округа Шаховская уделяет приоритетное внимание созданию благоприятных условий для развития детей, и обновление детской площадки на Мирном переулке — важный шаг в этом направлении.

Ожидается, что новая игровая территория станет любимым местом встреч молодых семей и принесет радость многим поколениям жителей микрорайона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.