К 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Шаховской планируют отреставрировать мемориал. Это место, где покоятся 305 участников Московской битвы, и где каждый год проходят памятные мероприятия, посвященные подвигу советского народа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мемориал, открытый 9 мая 1970 года, включает в себя мраморную стелу с надписью «Вечная память воинам-шаховчанам, павшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», плиты с фамилиями погибших земляков и «Вечный огонь».

В рамках реконструкции мемориал преобразится: обновление стены памяти. Памятник будет реконструирован: две фигуры из бронзы, а также вокруг мемориала будет организовано современное освещение и произведено озеленение.

«Это место — символ памяти о героях, которые отдали свои жизни за нашу Родину. Мы обязаны сохранить его для будущих поколений», — сказал глава Шаховского округа Замир Гаджиев.

Реконструкция мемориала — это часть масштабной программы по обновлению памятных мест на территории округа. В ближайшие три года планируется реконструировать 12 мемориальных комплексов.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.