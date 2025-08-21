Жители городского поселения Шаховская теперь могут свободно и комфортно добираться до местного кладбища. Обновление дорожного покрытия стало настоящим подарком для всех местных жителей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Асфальтовое покрытие дороги обновлено на высоком уровне качества. Это позволило значительно упростить доступ и обеспечить комфортность проезда даже в условиях высокой интенсивности движения.

Ирина, одна из жительниц поселка, выразила благодарность главе муниципального округа Шаховская Замиру Агаразаевичу и подрядчикам за оперативно проведенные работы. Она подчеркнула важность качественной инфраструктуры и удобство новой дороги, отметив, что движение уже достаточно интенсивно используется жителями.

Эта инициатива наглядно демонстрирует заботу администрации о комфорте и удобствах населения, подчеркивая значимость сотрудничества власти и общества в реализации проектов, направленных на улучшение жизни горожан. Благодаря таким действиям укрепляется доверие между властью и населением, создавая условия для дальнейшего развития региона и повышения уровня жизни его обитателей.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.