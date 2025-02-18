В Шаховской открылся современный закрытый рынок

В муниципальном округе Шаховская появился современный закрытый рынок. Жителям предлагается широкий выбор товаров: от свежих продуктов питания до востребованных потребительских товаров. Этот проект стал одним из первых реализованных в рамках масштабной программы по переводу уличных рынков Московской области в здания. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Решение о переводе торговых площадок было принято депутатами Мособлдумы на заседании комитета по аграрной политике и потребительскому рынку. Инициатива направлена на улучшение условий торговли, обеспечение соблюдения санитарных норм и повышение привлекательности сельскохозяйственной продукции для покупателей. Власти уверены, что переход к закрытым рынкам окажет положительное влияние на развитие сельского хозяйства и потребительского рынка всего региона.

«Этот новый формат рынка позволяет нам создать комфортные условия как для продавцов, так и для покупателей. Мы видим, что спрос на качественные продукты и товары есть, и закрытый рынок предоставляет возможность предложить их в цивилизованных условиях, соответствующих современным требованиям», — отметил глава округа Шаховская Замир Агарзаевич.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.