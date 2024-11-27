В Шаховской открылась новая детская площадка

В округе Шаховская состоялось торжественное открытие новой современной детской площадки, созданной в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьевым при поддержке министерства благоустройства Московской области. Новая игровая зона расположена на улице Рижская рядом с домом № 5, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадка в 450 кв. метров построена с учетом всех современных стандартов безопасности. Она оснащена разнообразными игровыми элементами: качелями, лазательными комплексами, песочницами и другими аттракционами, обеспечивающими веселое и безопасное времяпрепровождение для детей разного возраста. Яркое оформление и современный дизайн делают площадки привлекательными и уютными местами для игр и отдыха.

Торжественное открытие собрало множество юных жителей округа с родителями.

Заместитель главы городского округа Андрей Кондауров приветствовал собравшихся и поздравил всех с этим замечательным событием.

Праздничную атмосферу дополнила интерактивная развлекательная программа от Шаховского дома культуры, которая включала подвижные игры, катание с горок и зажигательные флешмобы.

«Мы рады открытию этих новых детских площадок. Это значимое событие для нашего округа. Программа «Формирование комфортной городской среды» позволяет нам создавать комфортные условия для жизни наших жителей, особенно для детей», — отметил в своем выступлении Андрей Викторович Кондауров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.