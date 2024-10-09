В Шаховской начали монтировать детскую игровую площадку по улице Рижской

В среду в городском округе Шаховская рабочие подрядной организации начали монтаж детской игровой площадки по улице Рижская, за домом № 5. Игровой комплекс в 450 кв. метров будет установлен по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Прежде чем приступить к монтажным работам, силами муниципалитета был демонтирован прежний игровой комплекс. Площадка морально устарела, а изношенные элементы представляли опасность для детей.

Завершить установку новой площадки планируется до 15 октября.

В скором времени на площадке появятся современные и безопасные горки, качели, карусели и песочница для самых маленьких посетителей.

Детская площадка будет оборудована безопасным резиновым покрытием, спортивными элементами. Также на них разместят скамейки, урны, камеры видеонаблюдения, освещение и металлические ограждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.