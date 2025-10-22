В Шаховской юным жителям торжественно вручили паспорта

В муниципальном округе Шаховская состоялось знаковое и торжественное событие, знаменующее новый этап в жизни четырех юных жителей. Четырем юношам и девушкам, достигшим 14-летнего возраста, были вручены их первые и самые главные документы — паспорта граждан Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Церемония, ставшая доброй и важной традицией в округе, прошла в торжественной обстановке. С напутственными словами и поздравлениями к молодым гражданам обратились Председатель Совета депутатов Александр Сергеевич Голованов и заместитель главы муниципального округа Шаховская Любовь Евгеньевна Ганина.

Вместе с паспортом каждый юный гражданин получил памятный подарок и, что особенно символично, Конституцию Российской Федерации — основной закон страны, определяющий права и обязанности каждого россиянина. Это призвано подчеркнуть не только значимость личного документа, но и ответственность, которую несет каждый гражданин своей страны.

Данное мероприятие является неотъемлемой частью общественной жизни Шаховской и ежегодно подчеркивает внимание к подрастающему поколению, формируя у молодежи чувство патриотизма, гражданственности и осознания своей роли в жизни общества. Такие торжественные церемонии помогают молодым людям по-настоящему ощутить себя частью большого государства и своей малой Родины.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.