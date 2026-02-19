сегодня в 12:33

В Шаховской 19 февраля усилили уборку тротуаров после снегопада

Снегопад в муниципальном округе Шаховская 19 февраля привел к усиленной работе коммунальных служб. С раннего утра техника и дворники расчищают дороги, тротуары и пешеходные переходы в центре поселка.

Коммунальные службы округа приступили к уборке снега с шести часов утра. На маршруты вышли три трактора со щетками, которые курсируют по улицам каждые три-четыре часа. Основные силы направлены на расчистку центральной части поселка.

Десять дворников очищают пешеходные переходы на главных улицах и продолжают работу в течение дня. Помимо ручной уборки, используются снегоуборщики.

Мастер по благоустройству Владимир Ловягин сообщил, что особое внимание уделяют общественным пространствам — тротуарам и переходам на улицах Комсомольской, Шамонина и 1-й Советской. После расчистки дорожное покрытие обрабатывают пескосоляной смесью.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.