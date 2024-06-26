Премия присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Она проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету.

За время существования интерес к премии вырос в рекордные 14 раз. В четырех сезонах поступили заявки из 78 стран, включая все 89 регионов России, а количество работ превысило 210 тыс. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море, обучающие курсы, а также преимущества при поступлении в более 100 российских вузов, включая Высшую школу экономики, РУДН, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана и другие.

«Число людей — и детей, и взрослых, которые сегодня хотят помогать природе, выросло многократно. Мы это видим на примере нашей премии „Экология — дело каждого“. С начала проекта мы получили свыше 210 тысяч работ из 78 стран. Объединяются семьи, разные поколения, школьные классы, отряды волонтеров и трудовые коллективы. Каждому я говорю огромное спасибо за участие и, в первую очередь, за экологичный образ жизни. И, конечно, поздравляю призеров и победителей IV сезона с заслуженными наградами. Так держать!» — отметила Родионова.

По словам главы, вовлеченность участников в тему экологии становится примером для подражания, вызывает восхищение и возрождает интерес к профессии эколога.