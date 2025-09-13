В Северной Корее запретили слова «мороженое» и «гамбургер»

Ким Чен Ын ввел запрет в КНДР на термины «караоке», «мороженое» и «гамбургер»

В КНДР под запрет попали слова «караоке», «гамбургер» и «мороженое». Председатель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын считает их слишком западными и попросил поменять на отечественные аналоги, сообщает Газета.ru

Гидам, которые работают с туристами из РФ и КНР на курорте Вонсан в КНДР, дали задачу не использовать англицизмы. Особенно это касается тех слов, которые часто используют в США и Южной Корее.

Например, в КНДР вместо «гамбургер» будут использовать dajin-gogi gyeopppang (двойной хлеб с фаршем). В качестве альтернативы «мороженому» будут говорить eseukimo.

Новое название придумали и для караоке-аппаратов. Их будут называть «машинами для экранного сопровождения».