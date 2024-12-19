В северной части Реутова появится дворовый каток

В Реутове на спортивной площадке во дворе дома 18 по улице Некрасова появится общественный каток. Он будет открыт для всех желающих и станет центром притяжения для любителей активного отдыха на свежем воздухе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Раньше на этом месте ничего не было. Жители зимой ходили кататься к откосу у МКАДа, — отметил депутат муниципального Совета Дмитрий Глабай. — Каток будет заливаться поэтапно. Периодически мы будем его чистить и обновлять покрытие».

В дополнение к катку, рядом с ним будет установлена 4-х метровая ледяная горка, которая станет еще одной изюминкой зимнего отдыха для жителей. Горка пока еще не готова к открытию, так как для ее заливки и укрепления необходимо, чтобы выпало больше снега.

Кроме того, в этом же дворе уже установили новогоднюю елку. Вокруг нее можно будет устраивать различные мероприятия: конкурсы, мастер-классы, уличные концерты. Это позволит жителям собраться вместе и отпраздновать Новый год в дружной компании.

Напомним, что в этом году в Реутове планируют залить шесть бесплатных катков. Еще два катка будут работать на платной основе.

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