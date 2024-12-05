В сети вышел отечественный документальный фильм об «Эспаньоле»

Ранее картина была представлена на большом экране.

«Этот фильм готовился несколько последних месяцев группой энтузиастов с нулевым бюджетом. Авторы складывали его как пазл. Получилась уникальная в своем роде работа. Дело в том, что съемочной группой в картине были исключительно бойцы 88-й добровольческой бригады „Эспаньола“», — пишет издание.

В фильме представлены кадры, записанные бойцами «Эспаньолы». Они показали свою боевую работу, которая с помощью новейших технологий сложена в единый сюжет. В основу фильма положен репортаж о майском выходе в окрестности Часового Яра военкора RT Магомеда Бучаева. Вместе с разведкой «Эспаньолы» он подготовил материал о подходе к боевой работе на самом переднем крае.