В Сети появилось видео, как мать присматривает за котятами манула рядом с норой
0:33
Telegram-канал «Лента добра» опубликовал видео, на котором котята манула вылезли из норы, чтобы осмотреть свои владения. Мать присматривает за ними.
На опубликованной записи котята с опаской выходят из норы и оглядываются. Мать следит за ними.
Котята манула боятся далеко отходить от дома. Однако они внимательно присматриваются к окружающей обстановке.
Наиболее смелые коты вылезают из норки повыше. Но, как только чувствуют хоть малейшую опасность, убегают обратно.
Манулы живут в норах, однако самостоятельно создавать их они не умеют. Эти дикие кошки обычно селятся в бывших жилищах лисиц, сурков и барсуков.