сегодня в 17:41

В Сети появилось видео, как мать присматривает за котятами манула рядом с норой

Telegram-канал « Лента добра » опубликовал видео, на котором котята манула вылезли из норы, чтобы осмотреть свои владения. Мать присматривает за ними.

На опубликованной записи котята с опаской выходят из норы и оглядываются. Мать следит за ними.

Котята манула боятся далеко отходить от дома. Однако они внимательно присматриваются к окружающей обстановке.

Наиболее смелые коты вылезают из норки повыше. Но, как только чувствуют хоть малейшую опасность, убегают обратно.

Манулы живут в норах, однако самостоятельно создавать их они не умеют. Эти дикие кошки обычно селятся в бывших жилищах лисиц, сурков и барсуков.