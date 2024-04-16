В Сети опубликован получасовой фильм «Крокус. Общая боль»

RT презентовало новый фильм, посвященный теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Кинолента получила название «Крокус. Общая боль», она опубликована на сайте издания.

Картина RT расскажет о волонтерах, врачах, сотрудниках концертного зала и таксистах, которые героически себя проявили во время трагедии 22 марта. Профессионализм и неравнодушие таких людей спасали жизни не только во время самого теракта, но и после случившегося.

Один из героев ленты — 16-летний Александр Журик. В день теракта он работал в «Крокусе» гардеробщиком. После того, как в концертном зале загремела стрельба, юноша не растерялся и вывел посетителей на улицу.

«Я обернулся, увидел людей, которые находились рядом со мной, и всем крикнул: „За мной!“» — рассказал Журик.

В результате теракта в «Крокусе» в Красногорске погибли 144 человека. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, в рамках расследования арестованы более 10 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что после теракта в концертном зале без родителей остались семь ребят.

«Наша задача — максимально уделить внимание семьям и особенно детям. Мы знаем, где живут эти дети, мы знаем, с кем они живут и в чем нуждаются. Такую работу обязательно будем сопровождать», — заявил глава региона.