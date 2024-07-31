В Сети опубликовали данные анкеты донора спермы, якобы принадлежащей Дурову

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В Сети появились данные анкеты, которая якобы принадлежит основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, сообщает RT.

Согласно анкете, рост Дурова составляет 176 cм, а вес - 72 кг. В качестве профессии указано, что донор является программистом и предпринимателем.

Ранее выяснилось, что за «биоматериал основателя Telegram» раньше просили 70 тысяч рублей, сейчас — 30 тысяч.

При этом одна доза спермы других доноров стоит в среднем 20 тысяч рублей.